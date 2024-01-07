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Після атаки дронами вгатили артилерією: влада показала наслідки обстрілу Нікопольщини

Після атаки дронами вгатили артилерією: влада показала наслідки обстрілу Нікопольщини

Вночі росіяни атакували Нікопольщину / Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Минулося без жертв та постраждалих.

Вночі окупанти атакували Нікопольщину ударними безпілотниками, а тоді обстріляли з важкої артилерії.

Про це повідомив очільник ОВА Сергій Лисак.

"Вночі з пів десятка снарядів поцілили по Червоногригорівській громаді. Людей не зачепило. Інші ж наслідки з'ясовують. Окупанти скерували на район ще й безпілотник. Його знищили наші оборонці", - зазначив він.

© Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.
Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Лисак також уточнив, що вчора у Дніпрі через БпЛА ворога виникло два займання. Вогонь приборкали рятівники. Загалом у місті пошкоджені освітній заклад і гуртожиток при ньому, дві багатоповерхівки та адмінбудівля. Знищено чотири автівки, 12 – побиті.

© Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.
Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Нагадаємо, у ніч проти 7 січня російські окупанти знову атакували Україну ударними дронами типу Shahed-136/131. Ворог випустив 28 безпілотників. Із них 21 знищила українська ППО.

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