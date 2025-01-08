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Після атаки на нафтобазу в Енгельсі оголошено надзвичайний стан: відео

Після атаки на нафтобазу в Енгельсі оголошено надзвичайний стан: відео

Дим від пожежі на нафтобазі у Енгельсі / Фото: скриншот з відео

На території російської нафтобази загорівся другий резервуар з нафтопродуктами.

У російському місті Енгельсі, де минулої ночі українські дрони атакували нафтобазу, місцева влада оголосила надзвичайний стан. 

На опублікованих в соцмережах відео видно, як хмари диму накочуються на місто. 

Місцеві мешканці скаржаться, що їм важко дихати. 

На території нафтобази загорівся другий резервуар з нафтопродуктами. Вогонь видно із будь-якої точки міста.

Пожежу не можуть ліквідувати вже 16 годин.

Після атаки на нафтобазу в Енгельсі оголошено надзвичайний стан

Після атаки на нафтобазу в Енгельсі оголошено надзвичайний стан

Нагадаємо, раніше в Генштабі ЗСУ підтвердили, що Сили оборони України у ніч проти 8 січня атакували базу зберігання нафтопродуктів "Комбінат Кристал" у місті Енгельсі Саратовської області Росії. Ця нафтобаза забезпечувала паливом військовий аеродром "Енгельс-2", де базується стратегічна авіація ворога.

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