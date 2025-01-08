Після атаки на нафтобазу в Енгельсі оголошено надзвичайний стан: відео

На території російської нафтобази загорівся другий резервуар з нафтопродуктами.
У російському місті Енгельсі, де минулої ночі українські дрони атакували нафтобазу, місцева влада оголосила надзвичайний стан.
На опублікованих в соцмережах відео видно, як хмари диму накочуються на місто.
Місцеві мешканці скаржаться, що їм важко дихати.
На території нафтобази загорівся другий резервуар з нафтопродуктами. Вогонь видно із будь-якої точки міста.
Пожежу не можуть ліквідувати вже 16 годин.
Нагадаємо, раніше в Генштабі ЗСУ підтвердили, що Сили оборони України у ніч проти 8 січня атакували базу зберігання нафтопродуктів "Комбінат Кристал" у місті Енгельсі Саратовської області Росії. Ця нафтобаза забезпечувала паливом військовий аеродром "Енгельс-2", де базується стратегічна авіація ворога.
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