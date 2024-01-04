Після атаки по Харкову в лікарні померла літня жінка: в якому стані поранені

Кількість постраждалих внаслідок ракетних ударів по місту сягає 62 станом на 4 січня.

Внаслідок ракетної атаки по Харкову 2 січня в лікарні померла одна з поранених – 84-річна жінка.

Про це повідомили Харківська обласна прокуратура та очільник ОВА Олег Синєгубов.

За даними прокуратури, станом на 4 січня відомо про двох загиблих внаслідок масованої ракетної атаки по Харкову, яку росіяни влаштували 2 січня. Ще 62 мирних жителів були травмовані.

"На жаль, у лікарні померла одна з поранених внаслідок обстрілу Харкова – 84-річна жінка. У медзакладах Харківщини залишаються 16 постраждалих внаслідок обстрілу 2 січня", – йдеться в заяві Синєгубова.

Він додав, що водночас на стаціонарному лікуванні перебувають 11 жінок та п’ять чоловіків, серед них – дев’ятирічний хлопчик. Дитина – у стабільному стані середньої важкості. Хлопчик отримав мінно-вибухову травму та забійну рану м’яких тканин.

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У важкому стані перебуває 56-річний чоловік, який отримав множинні уламкові ураження. Його прооперували.

Інші пацієнти – у стані середньої важкості у відділеннях хірургії, серцево-судинному, офтальмологічному відділеннях.

Нагадаємо, російські війська 2 січня влаштували масовану ракетну атаку по Харкову. Ворожі цілі пошкодили 40 будинків, автомобілі, господарські будівлі, магазини, кафе, аптеки. Десятки людей зазнали поранень і до цього моменту було відомо про одну загиблу – 91-річну жінку.

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