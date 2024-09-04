Після атаки по Львову в лікарнях – 45 людей: у якому стані поранені

У шести операційних медики рятують життя пацієнтів, які перебувають у важкому стані.

Унаслідок ударів по Львову 4 вересня до міських лікарень госпіталізовані 45 людей. Семеро з них – діти.

Про це повідомила Львівська міська рада.

Спершу в мерії поінформували, що до лікарень Першого медоб’єднання Львова каретами швидкої медичної допомоги доправлено 35 людей. У шести операційних медики рятують життя пацієнтів, які перебувають у важкому стані.

"Характер травм – вибухові осколкові поранення тулуба, органів грудної клітки, кінцівок та обличчя. Також поранення внутрішніх органів, травми легень та судин", – йдеться в повідомленні.

Згодом у міськраді уточнили, що до лікарень Львова вже госпіталізовано 45 поранених пацієнтів, серед них семеро дітей. "Важких" пацієнтів серед дітей немає.

Нагадаємо, армія РФ завдала двох потужних ударів по Львову 4 вересня. За останніми даними, у місті загинули 7 людей. Також пошкоджені будинки, зокрема історичні будівлі, та авто.

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