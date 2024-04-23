Після атаки по Одесі зросла кількість поранених: серед них – двоє малюків (фото)

Внаслідок атаки безпілотниками по Одесі в ніч проти 23 квітня кількість постраждалих зросла до дев’яти.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

За уточненими даними, внаслідок нічної дронової атаки росіян по Одесі постраждали дев’ятеро людей. Четверо з постраждалих – діти віком 12 і 9 років та двоє малюків, яким немає й року.

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Трьох дорослих було госпіталізовано до медзакладів міста у стані середньої важкості. Ще двоє постраждалих відмовилися від госпіталізації, отримавши всю необхідну допомогу на місці.

"Четверо дітей також у стані середнього ступеню важкості в лікарні. Медики надають постраждалим всю необхідну допомогу", – зазначив Кіпер.

Водночас в МВС повідомили, що було врятовано 34 людини, з них трьох дітей. Психологи надали допомогу 27 людям.

В Одесі пошкоджена цивільна інфраструктура: житлові будинки, магазини, автомобілі. Один багатоквартирний двоповерховий будинок частково зруйновано, там спалахнула пожежа, яку оперативно ліквідували.

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На місці розгорнуто оперативний пункт обігріву.

Руйнування в Одесі внаслідок атаки дронами 23 квітня / Фото: Телеграм-канал голови ОВА Олега Кіпера

Руйнування в Одесі внаслідок атаки дронами 23 квітня / Фото: Телеграм-канал голови ОВА Олега Кіпера

Допомога постраждалим внаслідок атаки дронами по Одесі / Фото: Головне управління ДСНС в Одеській області/facebook

Допомога постраждалим внаслідок атаки дронами по Одесі / Фото: Головне управління ДСНС в Одеській області/facebook

Фото з місця атаки по Одесі 23 квітня / Фото: Нацполіція України

Допомога постраждалим внаслідок атаки дронами по Одесі / Фото: Головне управління ДСНС в Одеській області/facebook

Допомога постраждалим внаслідок атаки дронами по Одесі / Фото: Головне управління ДСНС в Одеській області/facebook

Фото з місця атаки по Одесі 23 квітня / Фото: Нацполіція України

Нагадаємо, російські безпілотники атакували Одесу в ніч проти 23 квітня, внаслідок чого спершу було відомо про сімох постраждалих. Також пошкоджені щонайменше 14 квартир.

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