Після атаки у Дніпрі зруйновані 72 квартири: скільки людей можуть бути під завалами

Весь будинок залишився без електрики, газу та вікон. Поруч розгорнули додаткові "Пункти незламності".

У зруйнованому внаслідок ракетного удару будинку Дніпра – 72 квартири, в яких були прописані 100-200 людей. На таку кількість орієнтуються рятувальники, розбираючи на місці завали.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

Він зазначив, що ворожа ракета влучила в будинок, у якому – 16 під’їздів, та де проживали близько 1700 мешканців.

"В зруйнованому під’їзді 72 квартири. За інформацією з прописок, це 100-200 людей (близько 50 дітей). Це страшні цифри, на які орієнтуються рятувальники, розгрібаючи завали", – йдеться в повідомленні.

Весь будинок зараз – без електрики, газу та без вікон.

"Фактично потрібно забезпечити житлом більше 1000 людей", – зазначив Тимошенко, додавши, що над розселенням людей вже працює і міська, і обласна влада.

Він поінформував, що поруч одразу розгорнули додаткові "Пункти незламності". Всі міські, обласні служби працюють і працюватимуть усю ніч. Рятувальна операція триває: під завалами разом з кінологами шукають людей, а також за допомогою драбин спускають на вулицю заблокованих у квартирах жителів.

Нагадаємо, російські війська 14 січня завдали ракетного удару по багатоквартирному будинку Дніпра, зруйнувавши цілий під’їзд та вбивши, за попередніми даними, п’ять людей. Наразі також відомо про майже 60 постраждалих, 12 з яких – діти. На місці працюють рятувальники, які розбирають завали в пошуках людей.

Додамо, окрім будинку у Дніпрі, ворог завдав ударів ракетами по енергетичних об’єктах у п’яти областях України. У частині областей частково немає світла.

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