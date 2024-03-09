Після Авдіївки РФ намагається захопити нові населені пункти: в ЗСУ розповіли про ситуацію на фронті

Яка ситуація на фронті та що планує ворог.

Окупаційна армія Росії посилила активні дії на Новопавлівському напрямку. Після Авдіївки ворог хоче захопити ключові пункти населені пункти Донеччини.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій.

Так, після виходу ЗСУ з Авдіївки, російські сили зосередили увагу на захопленні Новомихайлівки, Георгіївки, Побєди та Красногорівки.

"Найактивнішим у нас є Новопавлівський напрямок – це на захід від міста Мар'їнка, де противник зосереджує основні зусилля після виходу українських військ з Авдіївки. Зокрема, він кидає величезні сили на захоплення села Новомихайлівка на Донеччині, а також сіл Георгіївка та Побєда, і Красногорівки", - розповів він.

Лиховій також зауважив, що Роботине на Запоріжжі – стало принциповою ціллю для росіян.

"Ворог кидає значні ресурси та б'ється об Роботине, як лобом об стіну, але успіху не має. Зазнають там дуже великих втрат, але не полишають цих спроб", – наголосив Лиховій.

За його словами, росіяни переходять до тактики малих штурмових груп. Водночас Роботине, хоч і зруйноване, залишається під контролем українських військ.

Загалом ситуація на фронті залишається напруженою.

Нагадаємо, окупанти влаштували тактичну несподіванку в районі Авдіївки – що кажуть в ISW.

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