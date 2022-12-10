Після "бавовни" на еаеродромах Росія перебазовує авіацію: як це вплине на масовані атаки по Україні

Транспортування ракет буде створювати додаткові складнощі та буде впливати на тривалість часу, пояснює експерт.

Після "бавовни" на аеродромах Росія почала перекидати свої літаки на інші летовища. Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко вважає, що тепер для РФ будуть складнощі у завдаванні ракетних ударів по Україні.

Таку думку військовий експерт висловив 24 каналу.

"Адже раніше ракети запускалися над Каспійським морем, бо не всі одразу летіли в Україну. Деякі з них падають у море, тому обрали саме цю територію", – додав він.

Мусієнко пояснив, що транспортування ракет буде створювати додаткові складнощі та буде впливати на тривалість часу.

"Можливо, це буде позначатися на часі підготовок до ракетних ударів. Адже раніше весь механізм був вибудуваний і працював навколо авіабази "Енгельс", а звідти близько до Каспійського моря, і туди звозилися ракети. Тепер ситуація змінюється,

– зауважив Мусієнко.

Вибухи на авіабазах Росії: що відомо

У понеділок, 5 грудня, на російських аеродромах "Дягілєво" (Рязанська область) та "Енгельс" (Саратовська область) пролунали вибухи. На аеродромі "Енгельс" внаслідок вибуху було пошкоджено два ворожі стратегічні бомбардувальники Ту-95 і загинули троє російських військових.

На супутниковому знімку авіабази "Дягілєво" видно сліди горіння довкола літака Ту-22М3, який мав бомбити українські міста.

6 грудня в Росії знову сталася "бавовна" – цього разу на аеродромі в Курську. Окупанти теж стверджували про удар безпілотниками.

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