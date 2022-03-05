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Після бліц-кригу в Україні РФ планувала створити нову поліцію з Росгвардії – журналіст Bellingcat

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Після бліц-кригу в Україні РФ планувала створити нову поліцію з Росгвардії – журналіст Bellingcat

Associated Press

Росгвардійцям пропонували роботу поліцейських у великих містах України в разі її захоплення, розповів Грозєв.

Журналіст-розслідувач видання Bellingcat Христо Грозєв розповів, що одразу після планованого бліц-кригу в Україні Росія планувала створити в усіх підконтрольних містах дуже велику нову поліцію, до якої б входили Росгвардія та багато найманців.

Про це Грозєв сказав в інтерв'ю російській журналістці Юлії Латиніній.

"Яка роль Росгвардії? Наші джерела серед найманців сказали, що одразу після бліц-криг-захоплення (яке провалилося ­– ред.) у всіх підконтрольних містах, зокрема Києві, буде нова поліція, дуже велика нова поліція, яка включає Росгвардію і дуже багато найманців. Їм пропонували роботу як поліцейських у всіх великих містах України", – розповів журналіст-розслідувач. 

ому є ось ці кийки і все інше, воно призначалося для "нової поліції в Україні". І цей ризик ще є. Якщо це Росгвардія, то ще нічого, але коли "вагнерівці" переодягаються у форму поліції ­– то це страшно", ­– додав Грозєв.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 4 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9166 осіб, 
  • танків ‒ 251, 
  • бойових броньованих машин ‒ 939, 
  • артилерійських систем – 105, 
  • РСЗВ - 50, 
  • засоби ППО - 18,
  • літаків – 33 (уточнюється), 
  • гелікоптерів – 37 (уточнюється),
  • автомобільної техніки - 404,
  • легкі швидкісні катери - 2,
  • цистерн з пальним - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

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