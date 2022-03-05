Після бліц-кригу в Україні РФ планувала створити нову поліцію з Росгвардії – журналіст Bellingcat

Росгвардійцям пропонували роботу поліцейських у великих містах України в разі її захоплення, розповів Грозєв.

Журналіст-розслідувач видання Bellingcat Христо Грозєв розповів, що одразу після планованого бліц-кригу в Україні Росія планувала створити в усіх підконтрольних містах дуже велику нову поліцію, до якої б входили Росгвардія та багато найманців.

Про це Грозєв сказав в інтерв'ю російській журналістці Юлії Латиніній.

"Яка роль Росгвардії? Наші джерела серед найманців сказали, що одразу після бліц-криг-захоплення (яке провалилося ­– ред.) у всіх підконтрольних містах, зокрема Києві, буде нова поліція, дуже велика нова поліція, яка включає Росгвардію і дуже багато найманців. Їм пропонували роботу як поліцейських у всіх великих містах України", – розповів журналіст-розслідувач.

"Тому є ось ці кийки і все інше, воно призначалося для "нової поліції в Україні". І цей ризик ще є. Якщо це Росгвардія, то ще нічого, але коли "вагнерівці" переодягаються у форму поліції ­– то це страшно", ­– додав Грозєв.