Після боїв під Ізюмом у лісі ховаються 200 окупантів, їх розшукують командири

Після боїв під Ізюмом у лісі ховаються 200 окупантів, їх розшукують командири

Окремі підрозділи російських окупаційних військ мають дуже низький рівень морально-психологічного стану і шукають можливість уникнути подальшої участі у бойових діях. Зокрема, на Харківщині дезертували близько двохсот окупантів, їх розшукують.

Близько двохсот російських дезертирів розшукують у лісі на півдні Харківської області.

Про це повідомляє Борівська селищна рада.

Так, у Гороховатку зайшла велика кількість російських військових, які брали участь у боях під Ізюмом. Звідти вони повернулися поранені, брудні, голодні і злі, з пошкодженою технікою.

"Розселилися по селу. Є інформація, що близько 200 рашистів після заходу в село втекли і переховуються у лісі. Їхні командири організовують пошуки дезертирів", – йдеться у повідомленні.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що випадки дезертирства спостерігаються також на сході та півдні України.

"У зв’язку зі значними втратами особовий склад окремих підрозділів окупаційних військ має дуже низький рівень морально-психологічного стану і шукає можливість уникнути подальшої участі у бойових діях. Так, за наявною інформацією, особливо це розповсюджено серед особового складу 1 армійського корпусу російських окупаційних військ. У підрозділах, що виведені на відновлення боєздатності з районів Херсону, Миколаєва та Попасної", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у Міноборони повідомляють, що Росія змінила тактику у війні. Армія РФ після того, як не змогла вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей, почала дробити завдання.