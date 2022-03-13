"Після бою ніхто не ходить з калькулятором": у Міноборони розповіли, як рахують втрати росіян

"Після бою ніхто не ходить з калькулятором": у Міноборони розповіли, як рахують втрати росіян

Цифри знешкоджених окупантів надходять від різних джерел і часто запізнюються на кілька діб.

Підрахунок втрат ворога під час активної фази війни дуже ускладнений, адже після бою рахувати вбитих ворогів - не першочергова справа.

Про це заявила заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр.

За її словами, українські військові продовжують знищувати ворога, проте підрахунок втрат особового складу росіян — далеко не першочергова справа на місці подій. Саме тому вже протягом кількох діб цифра знищених 12 тис. окупантів не змінюється.

"Крім того, щодня ситуація динамічно змінюється і станом на зараз противника зупинено, і немає такого інтенсивного активного протистояння, як це було ще декілька днів тому. Зниження інтенсивності наступального потенціалу противника як раз свідчить про дійсно великі втрати і потребу у до укомплектуванні особового складу", — підкреслює Маляр.

За словами заступниці очільника Міноборони, є декілька методик підрахунку, які наразі використовуються.

"Після бою ніхто не ходить з калькулятором", — пояснює Маляр.

За її словами, цифри знешкоджених окупантів надходять від різних джерел, часто з запізненням на кілька діб. Все залежить від ситуації на місці.

Читайте також: