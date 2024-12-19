Після Бучі і тисяч замордованих людей: Сенцов висловився про російську ІПСО щодо окупації

Олег Сенцов прокоментував вплив дезінформації та ІПСО про життя в окупації.

Один з російських наративів пропагує "хорошу окупацію" замість опору. Проте після того, що світ побачив у деокупованих українських містах і селах, піддаватися такій ворожій ІПСО протиприродно.

Про це йшлося в інтерв’ю режисера і військовослужбовця ЗСУ Олега Сенцова Марії Берлінській.

"Я не знаю, як люди можуть повірити, що після Бучі, після всього того, що ми бачили, коли були деокуповані наші населені пункти... Ми бачили всі ці тисячі замордованих людей, зґвалтованих жінок, розстріляних дітей... Це жахливі речі. І після цього можна сподіватися, що в окупації буде щось добре?.. Якщо ти прихильник Росії, одразу береш паспорт, починаєш жити за їхніми законами і стаєш росіянином, тоді, можливо, для тебе така окупація може бути більш-менш безпечною. А якщо ти хочеш залишитися українцем, то з великою вірогідністю ти закінчиш своє життя у підвалі", — сказав Сенцов.

Нагадаємо, стало відомо, що на окупованих територіях українців змушують здавати кров для російських військових. У такий спосіб росіяни намагаються “рятувати” нескінченний потік поранених росіян.

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