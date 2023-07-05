Після бунту Пригожина російські генерали зникли з поля зору: деталі від розвідки Британії

Заколот найманців ПВК "Вагнера" під керівництвом їхнього ватажка Євгена Пригожина загострив розбіжності серед російських силовиків. Ймовірно, високопоставлені генерали можуть бути заарештовані. Вони тривалий час не з'являються на публіці.

Про це йдеться у звіті розвідки Міністерства оборони Великої Британії.

Зазначається, що головнокомандувач Повітряно-космічними силами РФ, генерал Сергій Суровкін та заступник командувача російських військ в Україні не з'являвся на публіці після заколоту "вагнерівців" 23-24 червня. Крім того, заступник міністра оборони генерал-полковник Юнус-Бек Євкуров також був відсутній у виступі керівництва Міноборони 3 липня.

За даними британської розвідки, повідомлення про арешт Суровкіна не можуть бути підтверджені. Втім, ймовірно, Москва буде з підозрою ставитися до його давнього зв'язку з "Вагнером", починаючи зі служби в Сирії від 2017-го. А Євкуров був зафільмований на плівку під час розмови з Пригожиним під час захоплення групою Ростова-на-Дону.

"Хоча Суровікін широко відомий на Заході своєю жорстокою репутацією, він є одним з найбільш шанованих старших офіцерів у російській армії і будь-яка офіційна санкція проти нього, ймовірно, викличе розбіжності. Підозра, яка потенційно може впасти на високопоставлених офіцерів, підкреслює, як бунт посилив розбіжності, що існують, у російському співтоваристві національної безпеки", - зазначають у Міноборони Британії.

Наслідки бунту Пригожина

Заколот олігарха та власника "Вагнера" хоч і був невдалим, втім, наслідки для Москви таки має. Зокрема, диктатор Володимир Путін і вся кремлівська пропаганда відчайдушно намагаються відмотати назад й виправдатися в очах росіян і міжнародної спільноти.

Видання The New York Times із посиланням на експертів пише, що президенту РФ Путіну загрожують нові бунти через його "пряники" для силовиків. Аналітики вважають, що певні групи всередині військових та безпекових структур Росії можуть спокуситися і влаштувати власне повстання.

Тим часом російський опозиційний політик та журналіст Ігор Яковенко висловив думку, що Пригожин може повторити похід на Москву. Втім, для нового наступу ватажка ПВК мають дозріти умови.

Слід зауважити, що Пригожин записав звернення після "відходу" до Білорусі: пообіцяв нові перемоги. Про свої подальші плани та про місцеперебування своє і своїх бойовиків власник не повідомив.

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