Після цієї війни на Донбасі нічого живого не буде: Зеленський - про катастрофічні наслідки бойових дій

Окупанти на сході шукають слабкі місця в обороні ЗСУ і дивляться на логістику, розповів Зеленський.

Після закінчення війни Донбас, де бойові дії йдуть від 2014 року, буде сірою зоною, де "нічого живого не залишиться".

Про це глава держави Володимир Зеленський сказав 17 лютого під час Мюнхенської безпекової конференції.

Лідер України розповів, що окупанти на сході шукають слабкі місця в обороні ЗСУ і дивляться на логістику. Вони б'ють по всьому, що бачать.

"Вони постійно над цим працюють. Тому вони шукають будь-які слабкі місця - вони дивляться на південь нашої держави. Вони працюють без пауз всі ці місяці майже рік на сході. Там найбільш гаряче, там їх найбільше угруповання. Навіть тоді, коли ми деокупували Херсон, десь 40 тисяч їхніх військових бігли на схід", - зазначив президент.

Він підкреслив, що окупаційні війська завдають ударів по цивільних будинках, щоб вбивати мирних людей та посіяти хаос.

"Як вони там воюють? Щодня б'ють артилерією по цивільних будинках, абсолютно не випадково, все руйнують, для того, щоб люди виходили, вибігали, й потім туди намагаються зайти. Ось що вони роблять на Донбасі. Ми розуміємо, що після цієї війни на Донбасі нічого живого не буде. Я зараз і про людей, і про інфраструктуру", - наголосив глава держави.

Нагадаємо, що Росія продовжує збільшувати масовість наступальних дій на Донбасі. Зокрема, на Луганщині окупанти спрямували основні сили на напрямку Кремінної.

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