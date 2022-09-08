Після цього Лукашенко тільки заважатиме Путіну: Жданов пояснив, чому білоруський диктатор не наважиться атакувати Україну

Як тільки самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко віддасть наказ наступати на Україну, це буде останній день його президентства. Білоруський диктатор це добре розуміє.

Очільник Кремля Путін вимагає від Лукашенка не лише вступити в цю війну, а й підписати договір про створення так званої союзної держави - типу Радянського Союзу.

Таку думку висловив військовий експерт Олег Жданов в інтерв'ю "Факти".

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"Якщо лукашенко накаже своїм збройним силам перейти кордон України, це буде його останній наказ на посаді президента білорусі. Він це чітко розуміє. Тому що після цього він путіну тільки заважатиме на цій посаді. Путін вимагає від лукашенка не лише вступити в цю війну, а й підписати договір про створення союзної держави, щось на кшталт Радянського Союзу у версії 2.0. І поки лукашенко сидить на власних багнетах, під прикриттям білоруської армії, він почувається більш-менш захищеним. Ситуація наступна: щойно лукашенко віддасть наказ на участь збройних сил білорусі у військових діях проти України, то ЗС білорусі автоматично перейдуть під управління генштабу російської федерації", - зауважив він.

Екперт додає, що як тільки армія Білорусі перейде під керування ЗС РФ, Лукашенко залишиться без військової підтримки, що загрожує його диктаторському правлінню.

"І далі путіну лукашенко тільки заважатиме, оскільки він залишиться єдиною перешкодою на шляху створення єдиної союзної держави з росією. Бацька це добре розуміє і тому дозволяє використовувати свою територію для ракетного обстрілу України, віддає свої боєприпаси, свою військову техніку. Тому Лукашенко дозволяє російським вербувальникам вербувати колишніх силовиків білорусі для участі у війні на боці російської федерації", - підкреслив Жданов.

Нагадаємо, в Білорусі 8 вересня почалися спільні навчання "Захід-22" країн ОДКБ (Організація договору про колективну безпеку - військово-політична міжнародна організація, до якої входять Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Росія, Таджикистан).

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