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Після деокупації Херсона Росія може перекинути свої війська на два напрямки: які міста - в небезпеці

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Після деокупації Херсона Росія може перекинути свої війська на два напрямки: які міста - в небезпеці

Фото: Associated Press

У небезпеці можуть опинитися Суми, Полтава, Дніпро та Запоріжжя.

У ЗСУ припускають, що після виведення з Херсонського напрямку військових Росія може створити два потужні ударні угруповання: на Запорізькому та Сумському напрямах.

Про це розповів перший заступник голови комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони і розвідки, генерал-лейтенант Михайло Забродський в інтерв'ю Укрінформ.

За його словами, завдання окупаційних угруповань може полягати у завдаванні двох концентричних ударів з північного і південного напрямків. Кінцевою військовою метою операції може бути стратегічне оточення угруповання українських військових на лівому березі річки Дніпро.

"Північне угруповання, імовірно, може діяти за напрямком Суми - Полтава - Дніпро, південне – Запоріжжя - Дніпро. Завданням військ на наявній на сході лінії зіткнення в цьому випадку буде лише сковування угруповання ЗС України і унеможливлення використання військових частин і з’єднань на інших загрозливих напрямках. Кінцевою ж військовою метою операції може бути омріяне стратегічне оточення угруповання ЗС України на лівому березі річки Дніпро. При цьому безспірним вирішальним політичним результатом для рф може стати примушення України до перемовин з позиції тиску, аналогічної умовам березня поточного року", - вважає Забродський.

Втім, український генерал заспокоїв, що цей задум РФ не є для України новим чи несподіваним. За його словами, такий план, імовірно, розглядався командуванням армії РФ як варіант розвитку ситуації ще навесні цього року, а його окремі елементи противник вже намагався реалізувати. Однак наявність додаткових щойностворених угруповань та поточна конфігурація лінії зіткнення, за умови її незмінності, надає цьому замислу "друге життя".

Яка ситуація в окупантів на Херсонщині 

Російські окупанти готуються до наступу Збройних сил на Херсон. Аналітики американського Інституту вивчення війни наголошують, що саме тому РФ продовжує перекидати війська та техніку через Дніпро. Росіяни також готові захищати Чорнобаївку - це останній населений пункт на трасі М14 на північ від Херсона.

Окупанти намагаються всіляко змусити людей "евакуюватися" з Херсонщини. Зокрема, "влада" відключає електрику й воду, доступ до Інтернету. Крім того, росіяни лякають ракетними ударами з боку Збройних сил України.

Тим часом росіяни готуються до оборони Нової Каховки. Вони риють траншеї і "евакуюють" людей. За інформацією місцевої влади, російські військові переправили з правого берега на лівий велику кількість техніки. Крім того, окупанти на деяких вулицях перевіряли квартири. Людей, що залишилися, попередили про виселення.

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