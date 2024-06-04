Після дозволу бити по РФ Україна наближається до перетину найбільшої "червоної лінії" Путіна – Newsweek

Експперти та військові оцінили, як росіяни можуть відповісти на українські удари західною зброєю по РФ.

Після того, як Україна отримала дозвіл від США використовувати американську зброю для ударів по території Росії, Київ наблизився до "червоної лінії" президента РФ Володимира Путіна.

Якими будуть наслідки останнього "зеленого світла" від Вашингтона – аналізується у статті Newsweek.

Прохання України про застосування зброї на території Росії зросли протягом травня, оскільки ворожі війська досягли успіхів у Харкові, а ЗСУ не змогли протистояти ракетам, спрямованим на північно-східний регіон держави.

Коментар держсекретаря США Ентоні Блінкена про те, що Вашингтону довелося "пристосовуватися" до війни, відображає його позицію щодо збільшення військової допомоги Україні.

Від надання спершу ракет Javelin і Stinger США перейшли до передавання ракетних систем залпового вогню HIMARS, танків M1 Abrams. А незабаром винищувачів F-16 американського виробництва будуть поставлені Україні іншими країнами. Удари великої дальності, включно з наземними ракетними системами ATACMS, залишаються поза увагою для України. Це ознака того, що адміністрація президента США Джо Байдена досі остерігається ескалації.

Зазначається, що Кремль, який представив своє вторгнення до України як проксі-конфлікт між Росією та НАТО, посилався на "червоні лінії" в ході війни, дійшовши до того, що пропонував ядерні дії в разі загрози існуванню держави, хоча це було невизначено.

"Поки що Путін не виконав у військовій формі обіцянки покарати Захід за його підтримку України, але чи залишиться це так і надалі, і які його "червоні лінії" залишаються невизначеними, особливо з огляду на оголошення в травні про навчання з ядерною зброєю? Newsweek звернувся до Кремля по коментар", – йдеться в публікації.

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Росія може демонстративно застосувати ядерну зброю

"Для Росії настане момент, коли будуть перетнуті справжні "червоні лінії", і тоді, звісно, вони вживуть відповідних контрзаходів. Це потенційно має стратегічні наслідки, оскільки це може розглядатися Росією як значний крок до ескалації", – висловив думку науковий співробітник Болонського університету, автор книги "Переосмислення стратегічної культури Росії: російський шлях" Ніколо Фасола.

"Росія може вирішити завдати іншого набору ударів по різних цілях, і потенційно вони знову можуть бути спрямовані на українські активи на території Польщі. Або вони можуть піти на демонстраційне застосування тактичної ядерної зброї", – припустив Фасола.

Водночас він вказав, що росіяни, "як і ми, бояться ескалації", тому побоювання Заходу щодо ескалації з боку РФ "не виправдалися за останні кілька років".

Можливі удари РФ по зброї і засобах НАТО

Як заявили 23 травня в російському МЗС, Москва завдасть ударів у відповідь по об’єктах Великої Британії, якщо Україна використає британську зброю для ударів по території РФ.

Заступник директора Медіа-мережі Ейзенхауера (EMN), яка наголошує на мирі та дипломатії у зовнішній політиці США, Метью Хох сказав, що російська погроза також може стосуватися американської зброї.

"Це означає удари по об’єктах в Україні, де війська НАТО можуть тренувати українських військових або допомагати виконувати українські командні функції. Це може означати збиття літаків-розвідників і безпілотників НАТО. Це може означати знищення транспортних засобів матеріально-технічного забезпечення НАТО, які, як повідомляється, доставляють зброю та матеріали до України", – висловив думку Хох.

Хох – капітан морської піхоти США у відставці, який у березні поінформував Раду Безпеки ООН про небезпеку ескалації війни в Україні, – сказав: "Велика небезпека полягає в тому, що якщо ця зброя із Заходу вразить цивільну ціль, скажімо школу, повну російських дітей, якою тоді буде відповідь Росії?"

"Я не думаю, що Росія піде так далеко, щоб атакувати західні військові цілі за межами України. Я не думаю, що росіяни хочуть такої ескалації, але для надзвичайно малих переваг, які дасть ця зброя, ризики просто надто великі", – висловився заступник директора Медіа-мережі Ейзенхауера.

Проведений незалежним російським виданням "Агентство" у жовтні 2023 року аналіз кремлівських меседжів показав, що за попередній місяць російська влада практично припинила використовувати фрази "червоні лінії" та "удари по центрах ухвалення рішень" у своїх погрозах Заходу та Україні.

"Червона лінія" Путіна щодо Криму вже перетнута

"Бачачи, що Путін вважає Крим формально російською територією, "червона лінія" Путіна вже перетнута", – сказав старший аналітик з розвідки охоронної фірми Global Guardian Зев Файнтух, маючи на увазі неодноразові українські удари по цілях на окупованому півострові.

"Комплекси цілей, по яких нині завдаються удари в Криму, будуть аналогічні тим, що розташовані в Бєлгородській, Брянській, Курській та інших сусідніх областях. Що Москва насправді може зробити, крім того самого?" – сказав Файнтух.

Він зазначив, що хвиля незрозумілих пожеж на об’єктах у країнах НАТО, у яких звинувачують Москву, демонструє, які диверсії готова здійснити Росія.

"Ми вже бачили, як Росія вчиться використовувати тактичну ядерну зброю. Малоймовірно, що Росія кінетично накинеться на країну НАТО звичайним і, що більш важливо, способом, який можна приписати", – вважає старший аналітик з розвідки Global Guardian.

Навіщо Україні бити по території РФ

Як вказують автори статті, зміна політики Вашингтона означає, що Україна може націлитися на російські війська та елементи управління, артилерію, матеріально-технічне забезпечення, підрозділи ППО та потенційно бойову авіацію на території РФ поблизу Харкова.

"Те, що справді перехилило шальки терезів, – це застосування Росією важких планувальних бомб. Вони дешеві, їх багато, і їх майже неможливо збити, коли вони скинуті. Єдиний реальний спосіб зупинити ці атаки – це дістати до бомбардувальників у небі, або ще краще, поки вони ще на землі, і тут допоможе західний комплект. Україні потрібно вдарити по місцях, де ці бомби розміщені на території Росії. Винищувачі будуть благом для цього імперативу", – пояснив Файнтух.

До зміни політики США такі союзники по НАТО, як Польща, Німеччина та Франція, вже говорили, що Києву дозволено використовувати їхню зброю для ударів по Росії. Дослідник із питань оборони словацького аналітичного центру GLOBSEC Роджер Гілтон сказав, що рішення адміністрації Байдена було зумовлене крихкою ситуацією з безпекою в Харкові.

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"Нездатність змінити політику вимагала б розгортання дефіцитної робочої сили та викликала б непотрібні втрати для Києва, замінити які було б дорого", – сказав Гілтон.

За його словами, зміна курсу союзників по НАТО була додатковою рисою, "але не вирішальною, враховуючи давнє зобов’язання Вашингтона уникнути розпалювання Третьої світової війни".

"Слід очікувати, що в міру того, як війна затягнеться, європейські країни продовжуватимуть випереджати Америку, коли справа дійде до виконання важких політичних рішень, які ризикують спровокувати Росію", – висловився дослідник із питань оборони.

До слова, як заявили в Білому домі, США не виключають, що можуть розширити географію російської території, по якій Україні буде дозволено бити західною зброєю.

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