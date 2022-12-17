“Після другої черги вона розпалась”: боєць, який збив ракету із кулемета, розповів подробиці

Київ пережив наймасованішу ракетну атаку росіян з початку повномасштабного вторгнення. Із 40 ракет запущених в бік столиці 37 вдалося збити силами ППО. Одну із крилатих ракет збив боєць тероборони із звичайного кулемета, йдеться в ТСН

Військові кажуть, шанс збити ракету зі стрілецької зброї один на мільйон. Проте нашому бійцю це вдалося зробити із звичайного кулемета Калашникова, який нічим не вдосконалений. До того ж, він виявився трофейним, його здобули в бою з окупантами.

Сталося збиття на позиціях біля Києва бійцем Олегом, коли він заступив на вогневий рубіж після початку повітряної тривоги. “Приблизно за хвилину, я повертаю голову, летить ракета. Я не роздумуючи, знімаю із запобіжника, стріляю пару черг на упередження ракети і потім просто в ціль”, - розповідає кулеметник.

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Він не промахнувся і ракета за кілька мільйонів почала розсипатись від куль. “Після другої-третьої черги в рекети синій, чи зелений відблиск з’явився і вона розпалась на дві частини. Виходить хвіст впав одразу, а передня частина сальто зробила і впала. Ні вибуху, нічого не було”, - додає подробиць Олег, коли поцілив у хвіст ракети.

Про себе український герой розповів, що йому 25 років, до війни працював пакувальником у книгарні і поки не одружений.

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