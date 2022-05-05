Після двох етапів евакуації на "Азовсталі" досі залишаються цивільні, зокрема жінки і діти

Після двох етапів евакуації на "Азовсталі" досі залишаються цивільні, зокрема жінки і діти

У середу, 4 травня, завершився другий етап евакуаційної операції з Маріуполя.

Із самого міста та околиць вдалося врятувати 344 людини. Всі вони виїхали у Запоріжжя.

Про це розповів президент Володимир Зеленський під час свого відеозвернення вночі 5 травня.

"Так само, як і понад 150 людей, яких вдалося вивезти з "Азовсталі". Усі вони отримують необхідну допомогу. Усі вони отримають від нашої держави найтурботливіше ставлення", – запевнив глава держави.

Зеленський подякував усім, хто займається тим, щоб евакуаційна операція була успішною: очільниці Мінреінтеграції Ірині Верещук, керівнику ОП Андрію Єрмаку, голові фракції "Слуга народу" Давиду Арахамії, представникам ООН, Міжнародному комітету Червоного Хреста та іншим.

"Домовляємось і сподіваємось – продовжити порятунок людей з "Азовсталі", з Маріуполя. Там ще залишаються цивільні. Жінки, діти", – зазначив президент.

За словами Зеленського, щоб вдалося їх врятувати, потрібно продовження режиму "тиші". Він запевнив, що українська сторона готова його забезпечити.

"Потрібен час, щоб просто підняти людей з тих підвалів, з тих укриттів під землею. В наявних умовах, не можемо використовувати спеціальну техніку, щоб розчистити завали. Все робиться вручну. Але ми віримо, що усе вдасться", – переконаний глава держави.

Також Зеленський обговорив з генеральним секретарем ООН Антоніу Гуттеришем питання евакуації цивільних маріупольців та захисників міста.

"Не було жодного дня, щоб я цим не займався, щоб ми цим не займались. І я вдячний усім, хто допомагає", – підсумував він.

Завершився другий етап евакуації з Маріуполя - звернення Зеленського за 5 травня

3 травня до Запоріжжя також прибула колона евакуйованих жителів Маріуполя.

Раніше Володимир Зеленський прокоментував евакуацію з Маріуполя і плани її продовжити.

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