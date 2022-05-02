Після евакуації росіяни поновили обстріли "Азовсталі": на заводі досі є сотні цивільних

Після евакуації росіяни поновили обстріли "Азовсталі": на заводі досі є сотні цивільних

У Нацгвардії повідомили, що 1 травня не всі цивільні змогли покинути "Азовсталь" і досі перебувають у бункерах заводу.

Російські окупанти одразу після завершення евакуації цивільних знову поновили обстріли заводу "Азовсталь" у Маріуполі. До евакуації загарбники два дні дотримувалися режиму припинення вогню.

Про це розповів командир 12-ої бригади оперативного призначення Національної гвардії Денис Шлега в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

Наразі росіяни обстрілюють завод з різних видів зброї.

За його словами, ще декілька сотень цивільних залишилася у бункерах "Азовсталі", зокрема близько двадцяти дітей.

"Також ми дуже хочемо, щоб територію "Азовсталі" покинули наші поранені, яких наразі нараховується близько 500 осіб. Ми хочемо, щоб з "Азовсталі" забрали наших померлих хлопців. Це теж дуже велика цифра", — зазначив Шлега.

Нагадаємо, що у неділю, 1 травня, вдалося розпочати евакуацію людей із «Азовсталі». Перші евакуйовані прибудуть у Запоріжжя вранці 2 травня.

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