"Після хвиль м’яса будуть хвилі заліза": генерал-лейтенант про тактику ворога

Поки Росія на полі бою продовжує брати кількістю, це чудовий шанс для України брати саме якістю.

Про це у прямому ефірі телеканалу FREDOM розповів генерал-лейтенант у відставці, засновник благодійного фонду «Закриємо небо України», заступник начальника генерального штабу ЗС України 2006-2010 років Ігор Романенко.

За його словами, модернізовані МіГи, які передали нам західні партнери, не повністю реалізовують можливості базового натівського літака, такого як F-16, F-18.

"Ми боремося тому що можливості модернізації покращилися, в порівнянні з радянськими варіантами, які у них є. Але вони ще не досягли рівня базового натівського літака, за який бореться наше військово-політичне керівництво і це дуже правильно, тому що, по-перше, в оборонних діях вони вже потрібні, а ми зараз проводимо оборонну операцію, де треба зупинити противника", - каже Романенко.

Він продовжує, що окупанти хоч тактично, але просуваються і наступають.

"Тому нам необхідно знищити якомога більше живої сили і техніки противника, змусити його перейти до оборони і тільки після цього переходити до наступальних дій в тому випадку, якщо до цього часу буде підготовлений стратегічного рівня резерв. А ці резерви передбачають не тільки нашу піхоту, яку ми цінуємо, але на землі має бути підтримка танків більш ефективна ніж російська радянських часів, яку вони зараз реанімують", - додає він.

Крім того, Україні потрібне прикриття з повітря сучасної авіації.

"Але поки, на жаль, навпаки — більш сучасні російські, у них можливості і характеристики кращі, ніж наші старі радянські. Трохи покращилася ситуація з надходженням радянських модернізованих, але принципі альфо не зміниться, поки не буде надана авіаційна техніка покоління 4+. Можливості є, багато країн погодилися, але немає рішення. Тому дуже сподіваємося за результатами роботи нашого керівництва з керівництвом союзників, в першу чергу, Сполучених Штатів", - резюмує він.

Раніше Романенко пояснив, що російська армія вирішила переорієнтуватися на Авдіївку, бо там у них "сильніше логістичне забезпечення", а довкола Бахмута зосереджені потужні українські зусилля.

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