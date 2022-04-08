Після кожної спроби прориву армія РФ недораховується 20-40 "свіжомобілізованих" - Гайдай про ситуацію на Луганщині

Після кожної спроби прориву армія РФ недораховується 20-40 "свіжомобілізованих" - Гайдай про ситуацію на Луганщині

Незважаючи на втрати новоприбулих вояк, все одно на території області спостерігається скупчення резервів РФ, зауважив Гайдай.

Після кожної атаки чи спроби прориву армія рф недораховуються 20-40 "свіжомобілізованих", яких росія використовує, як гарматне м’ясо.

Про це в ефірі телемарафону сказав голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

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Водночас, за його словами, незважаючи на втрати новоприбулих вояк, все одно на території області спостерігається скупчення резервів РФ. Це йдеться як про військову техніку, так і про живу силу.

"Йде накопичення і техніки, і живої сили. Єдине, що в них (Росії - ред.) вже закінчується - це "свіжомобілізовані", тому що кожна атака, спроба прориву - це мінус 20-40 "свіжомобілізованих" окупантів, бо вони не вмію воювати, їх кидаю, як гарматне м'ясо. Але все одно спостерігаємо, що підвозять резерви, намагаються створити величезну, ударну таку групу. До того, як вони почнуть свій наступ, вони збільшують обстріли по всій території Луганської області, яка підконтрольна Україні", - розповів очільник області.

Зауважимо, за даними Генштабу ЗСУ, військові РФ не покидають спроб захопити Попасну та Сєвєродонецьк на Сході України.

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