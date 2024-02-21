Після "м'ясних штурмів" Авдіївки госпіталь у Севастополі забитий пораненими, а тіла везуть КамАЗами

Поранених і вбитих окупантів везуть до Криму цілодобово.

У тимчасово окупованому Севастополі військовий госпіталь забитий пораненими військовими після несамовитих штурмів Авдіївки та на Запорізькому напрямку.

Про це повідомляє військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України "Атеш".

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"Низка військового транспорту заїжджає на територію військового госпіталю по вулиці Жуковського практично цілодобово. Основна причина шаленого напливу поранених ф вбитих - нещодавні штурми в Авдіївці та на Запорізькому напрямку. Госпіталь буквально забитий повністю", - йдеться у дописі.

Окрім того, за даними партизанів, тіла окупантів переважно везуть КамАЗами через те, що їх дуже багато.

Нагадаємо, голова МЗС України Дмитро Кулеба висловив свою думку, чому Україна втратила Авдіївку.

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