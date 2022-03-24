Після місяця напружених боїв: Зеленський розповів, як воюють солдати РФ та як можуть чинити опір українці

Після місяця напружених боїв: Зеленський розповів, як воюють солдати РФ та як можуть чинити опір українці

Президент наголосив, що бліцкриг ворога провалився.

Всіма своїми злочинами ворог не здатен зламати вільний дух українців.

Про це президент України Володимир Зеленський розповів в інтерв’ю італійській газеті La Repubblica.

"За планами ворога, вони передбачали захоплення України протягом кількох днів, 48 або 72 годин. Але бліцкриг провалився, вже місяць триває героїчний спротив українців, які боронять свою землю, свої дома, свої родини, свою свободу і суверенітет", - зазначив він.

За словами президента, ворог деморалізований. Протягом місяця російська армія зазнала більших втрат особового складу і техніки, ніж на 10 років війни в Афганістані.

"Світ не знав такої жорстокої війни протягом останніх 80 років. Це війна без будь яких правил і дотримання будь-яких конвенцій з боку російської армії. Вони використовують зброю і бомби, заборонені міжнародними конвенціями. Вони вбивають цивільних, жінок, дітей. Вони бомблять лікарні, школи, театри, де у підвалах ховаються мирні люди, і роблять це свідомо. Вони грабують дома і квартири, вивозячи на своїх БТРах посуд, одяг, меблі. Вони ґвалтують жінок, мучать полонених і вбивають дітей. Вони мінують дороги і поля, обстрілюють колони людей, які евакуюються. Але всіма цими злочинами вони не здатні зламати вільний дух українців!" - резюмував глава держави.

Також президент України Володимир Зеленський наголосив, що хоч росіяни і захопили деякі українські території, їм все одно нічого не належить, адже українці чинять опір і не бояться виходити на протести в окупованих містах та селах.

24 березня – місяць незламності: звернення президента України Володимира Зеленського

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