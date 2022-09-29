Після мобілізації в РФ та "референдумів" може загостритися ситуація на фронті: до чого готуватися українцям

У Генеральному штабі ЗСУ припускають, що після проведених псевдорефрендумів на окупованих територіях та мобілізації в РФ може відбутися ескалація на фронті.

За даними Генштабу, Росія може активізуватися на полі бою, а також бити по критичній інфраструктурі.

Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексія Громова під час брифінгу.

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"Після проведення псевдореферендумів та нарощування ворогом своїх сил не виключається ескалація ситуації. Це буде характеризуватися завданням ударів противника по критичній інфраструктурі з одночасною спробою активізації бойових дій з метою захоплення всієї території Донецької, Запорізької та Херсонської областей України", - зазначив Громов.

Як раніше повідомляли, колишній директор ЦРУ Девід Петреус вважає, що є дві причини, чому російський диктатор Володимир Путін так спішив провести фіктивні "референдуми" на окупованих українських територіях.

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