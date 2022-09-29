Після мобілізації в РФ та "референдумів" може загостритися ситуація на фронті: до чого готуватися українцям

У Генеральному штабі ЗСУ припускають, що після проведених псевдорефрендумів на окупованих територіях та мобілізації в РФ може відбутися ескалація на фронті.
За даними Генштабу, Росія може активізуватися на полі бою, а також бити по критичній інфраструктурі.
Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексія Громова під час брифінгу.
"Після проведення псевдореферендумів та нарощування ворогом своїх сил не виключається ескалація ситуації. Це буде характеризуватися завданням ударів противника по критичній інфраструктурі з одночасною спробою активізації бойових дій з метою захоплення всієї території Донецької, Запорізької та Херсонської областей України", - зазначив Громов.
Як раніше повідомляли, колишній директор ЦРУ Девід Петреус вважає, що є дві причини, чому російський диктатор Володимир Путін так спішив провести фіктивні "референдуми" на окупованих українських територіях.
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