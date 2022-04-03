Після моторошних кадрів з Бучі США найближчим часом запровадять проти Росії додаткові санкції - Держдеп США

Після моторошних кадрів з Бучі США найближчим часом запровадять проти Росії додаткові санкції - Держдеп США

Держдепартамент США наголосив, шо продовжуватимуть чинити тиск на президента Путіна та його оточення.

Після опублікованих страшних світлин з Бучі, Гостомеля, Ірпеня США планують дуже скоро запровадити додаткові санкції проти країни-агресорки Росії.

Про це повідомив речник Держдепартаменту США Нед Прайс в ефірі каналу MSNBC.

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За його словами, США збирають усю інформацію щодо звірств, вчинених російськими військовими на Київщині.

"Ми збираємо інформацію. По-перше, щоб пролити світло на те, що насправді відбувається. По-друге, щоб переконатися, що ті, хто скоїв ці звірства та ті, хто віддавав відповідні накази, будуть притягнуті до відповідальності.

Коли йдеться про санкції, ми завжди говорили, ми продовжуватимемо чинити тиск на президента Путіна, на Кремль, на всіх тих поряд з ним, в тому числі олігархів та ставлеників, які підживлюють цю війну вибору проти України, допоки Кремль не вдасться до деескалації, допоки насильство не припиниться, допоки ці звірства не припиняться…Так що я підозрюю, що дуже скоро ви побачите додатковий тиск", - сказав Прайс.

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Нагадаємо, увесь світ сколихнули звіртсва російських військових, вчинені на території Київської області. Після звільнення населених пунктів, коли нарешті українські війська, журналісти, медики увійшли до звільнених від окупантів міст, побачене приголомшило - окупанти влаштували геноцид на території України.

Зеленський повідомив, що в Україні негайно створять спеціальний механізм правосуддя для розслідування та судового розгляду кожного звірського злочину окупантів.