Після невдачі на Харківщині Путін може відповісти: експерт розповів, чого можна очікувати

Втім, агресорка Росія просто залишити це не зможе, а тому готується до відповіді. Перш за все, війська диктатора Володимира Путіна будуть намагатися завдавати шкоди цивільній інфраструктурі. Втім, окупанти можуть вдатися і до тактичних дії на фронті, але з "військової точки зору не мають великого вибору".

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів директор Центру армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань Михайло Самусь.

"Вони, звісно, готують кроки у відповідь. Це можуть бути якісь тактичні контрнаступальні дії. Можна очікувати їхніх спроб сформувати угруповання і повернути якусь частину Харківської області суто заради пропагандистського ефекту. Але, знову ж, Оскіл як географічна перешкода дуже стабілізує фронт і дуже вигідний українцям", - пояснив Самусь і додав, що річка стабілізує фронт саме в українських інтересах.

За його словами, на Донбасі фронт стабілізований - він "б'ється головою об стіну". Тим часом у Херсоні росіяни в глухому куті, наголосив експерт.

"Можливо, росіяни спробують не допустити краху херсонського угруповання, намагаючись у якийсь спосіб докинути туди підкріплення, будувати переправи. Але це все буде грати проти них", - вважає Самусь.

Він пояснює, що РФ просто буде заганяти в цю пастку ще більше своїх військ і дозволять українцям знищити ще більше росіян, їхньої техніки і забрати "трофеї".

Самусь наголошує, що наразі Запорізький напрямок виглядає як найбільш нестабільний.

"Путін може вдатися до більш активних дій, і там можуть бути спроби росіян піти в наступ. Водночас я думаю, що українська армія також може мати свої плани на цьому напрямку", - наголошує експерт.

Як повідомлялося, російські військові бояться наступу Збройних сил України на Херсонщині. Окупанти країни-агресорки Росії вже навіть готові втекти з правобережжя області. Втім, не можуть цього зробити. ЗСУ постійно знищують переправи на півдні.

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