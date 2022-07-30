Після нічних подій в Енергодарі шестеро окупантів звернулися в лікарню по допомогу - мер

У тимчасово окупованому Енергодарі до медиків звернулись по допомогу шестеро окупантів після нічного вибуху ворожої військової техніки.

Про це повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов у Telegram.

"Після нічних подій в Енергодарі шестеро військових окупаційної армії РФ звернулися в лікарню по первинну допомогу. А вже пізніше відправилися лікуватися до "своїх" медиків", - зазначив Орлов.

За його словами, постраждалих серед цивільного населення немає.

Нагадаємо, вночі в Енергодарі, в першому мікрорайоні, прямо перед готелем ВП ЗАЕС, пролунало кілька вибухів, після чого здійнялася пожежа. Орлов повідомив, що у повітря злетіло три одиниці військової техніки РФ, яка перегороджувала під’їзд до готелю. Пожежу гасили із залученням спеціальної рятувальної техніки.

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