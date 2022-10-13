Після нічного обстрілу в Миколаєві в багатоповерхівці загинуло 3 людей, ще 4 — під завалами (фото, відео)

У Миколаєві після ворожого обстрілу міста ракетами типу С-300 тривають аварійно-рятувальні та пошукові роботи.

У четвер, 13 жовтня, у зруйнованій ворожим обстрілом багатоповерхівці у місті Миколаєві рятувальники дістали з-під завалів тіла трьох загиблих: чоловіків віком 31 та 39 років та 80-річної жінки.

Про це повідомили у пресслужбі МВС

За інформацією від правоохоронців, під завалами перебуває ще 4 людей.

До аварійно-рятувальних та пошукових робіт залучено 9 одиниць техніки та 37 рятувальників.

Допомогу громадянам надають психологи ДСНС, загін швидкого реагування Миколаївської обласної організації Товариства Червоного Хреста України.

Як вже повідомлялось, вночі 13 жовтня російські терористи масовано обстріляли Миколаїв вісьмома ракетами типу С-300.

Відомо про влучання у низку цивільних об’єктів. Зокрема, у п’ятиповерховий житловий будинок. В результаті два верхні поверхи зруйновані вщент, решта – під завалами.

Серед постраждалих у багатоповерхівці був також 11-річний хлопчик, якого дістали з-під завалів. Наразі йому надається медична допомога.

За інформацією Миколаївської ОВА, внаслідок ракетного удару також зруйновано будівлю човникової станції.

Нагадаємо, у ніч проти 30 вересня окупанти обстріляли житловий квартал у Миколаєві. Ракета влучила у верхній десятий поверх житлового будинку.

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