Після нічного обстрілу зруйнований цілий під’їзд 6-поверхівки Харкова: мешканці врятувались дивом

Харків знову обстріляли ракетами, о пів на четверту ранку містяни почули щонайменше три потужні вибухи у різних районах. Вже відомо, що одна з ракет частково зруйнувала шестиповерхівку у центрі Харкова.

За даними рятувальників, з-під завалів вдалось врятувати одну літню жінку. Всі вибухи зафіксувала камера спостереження. За кілька хвилин до них у російських телеграм каналах повідомляли про запуск ракет з Бєлгорода. Загалом, повітряна тривога у Харкові лунала чи не всю ніч - з пів на першу ночі і до п’ятої ранку, йдеться в ТСН.

У будинку, у який поцілила ворожа ракета, один під‘їзд з 6 по 1 поверх просто обвалився і перетворився на купу речей та будівельних матеріалів.

Ворожа ракета поцілила у цей будинок о пів на 4 ранку, з-під завалів рятувальникам вдалось врятувати одну жінку, вона зараз у лікарні.

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Мешканці цього під‘їзду, переважно з квартир, які виходять на інший бік, змогли самі врятуватися і зараз просто стоять і спостерігають за тим, на що перетворилася споруда. "Посипалися шибки і ми бігом у нічних сорочках вискочили. Апотім уже поверталися документи хоча б забрати. Страшно, пилку нічого не видно в коридорі. Куди тікати, що бігти?", - розповідає про пережите жінка.

На місці працюють рятувальники, правоохоронці. Розбирають завали та збирають уламки від ракети. Вони тут розкидані просто по всьому подвір’ю. Рятуваники запевняють, що вони безпечні, їх зараз збирають для чергового доказу злочинів Росії.

Що буде з мешканцями зруйнованих квартир вирішуватиме місцева влада - жити в них зараз неможливо.

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