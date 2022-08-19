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Після нової "бавовни" біля Євпаторії та Севастополя Міноборони затролило Росію в Мережі

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Після нової "бавовни" біля Євпаторії та Севастополя Міноборони затролило Росію в Мережі

Фото: Міноборони України

На тлі вибухів у Криму 19 серпня Міноборони України потролило російських окупантів на тему того, що після купівлі супутника ICEYE для ЗСУ, загарбників стане видно ще краще.

Російських військових видно настільки добре, що буде помітно навіть, як вони "недбало курять над незаконним Керченським мостом".

Про це українське оборонне відомство написало у Twitter, додавши супутникові знімки мосту.

"Ми. Бачимо. Вас. Українці зібрали $20 млн, щоб подивитися, як російські окупанти недбало курять над незаконним Керченським мостом. Як відомо, куріння у громадських місцях в Україні заборонено", – йдеться в заяві Міноборони.

Зауважимо, що раніше очільник відомства Олексій Резніков описав переваги придбаного для ЗСУ супутника ICEYE, зазначивши, що тепер кожен HIMARS зможе ефективніше нищити ворога.

Окрім Міноборони, на тему супутника пожартували і заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко разом з очільником Миколаївської ОВА Віталієм Кімом.

"Сергій Притула, скиньте нам з Виталієм Кімом фото зі супутника херсонських кавунів", – написав Тимошенко в Мережі, додавши позитивне фото.

Нагадаємо, ввечері 19 серпня пролунали одразу три вибухи в районі Євпаторії на південному березі окупованого Криму.

Водночас вибухи було чутно і в Севастополі, де, можливо працювала ППО.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
6866
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