Після нової "бавовни" біля Євпаторії та Севастополя Міноборони затролило Росію в Мережі

На тлі вибухів у Криму 19 серпня Міноборони України потролило російських окупантів на тему того, що після купівлі супутника ICEYE для ЗСУ, загарбників стане видно ще краще.

Російських військових видно настільки добре, що буде помітно навіть, як вони "недбало курять над незаконним Керченським мостом".

Про це українське оборонне відомство написало у Twitter, додавши супутникові знімки мосту.

"Ми. Бачимо. Вас. Українці зібрали $20 млн, щоб подивитися, як російські окупанти недбало курять над незаконним Керченським мостом. Як відомо, куріння у громадських місцях в Україні заборонено", – йдеться в заяві Міноборони.

Зауважимо, що раніше очільник відомства Олексій Резніков описав переваги придбаного для ЗСУ супутника ICEYE, зазначивши, що тепер кожен HIMARS зможе ефективніше нищити ворога.

We. See. You.

Ukrainian people fundraised $20 mln to watch russian occupiers smoking negligently over the illegal Kerch Bridge.

As you know, smoking in public places in Ukraine is prohibited. pic.twitter.com/2saP6zpSzs — Defense of Ukraine (@DefenceU) August 19, 2022

Окрім Міноборони, на тему супутника пожартували і заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко разом з очільником Миколаївської ОВА Віталієм Кімом.

"Сергій Притула, скиньте нам з Виталієм Кімом фото зі супутника херсонських кавунів", – написав Тимошенко в Мережі, додавши позитивне фото.

Нагадаємо, ввечері 19 серпня пролунали одразу три вибухи в районі Євпаторії на південному березі окупованого Криму.

Водночас вибухи було чутно і в Севастополі, де, можливо працювала ППО.

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