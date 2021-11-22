Після обстрілів Невельського бойовиками селище покинули майже всі жителі

За минулий тиждень терористи двічі обстріляли мирне селище.

У селищі Невельське Донецької області через обстріли окупантів були зруйновані 25 будинків. Майже всі жителі селища були вимушені тікати, боячись за своє життя.

Про це розповів керівник гуманітарної місії "Проліска" Євген Каплін, повідомляє "Укрінформ".

Він нагадав, що за минулий тиждень терористи двічі обстріляли мирне селище.

"Під час першого обстрілу, з 13 на 14 листопада, було пошкоджено 16 будинків, із них 3 — зруйновано повністю. І під час другого обстрілу, з 16 на 17 листопада, було пошкоджено ще 9 будинків. Там різний характер ушкодження. Це невелике селище, в ньому всього близько 50 будинків. Тобто можна сказати, що пошкоджені 50% будинків", — сказав Каплін.

За його словами, більшість зруйнованих будинків були раніше відновлені міжнародними гуманітарними організаціями у 2017-2019 роках. Селище майже повністю було зруйноване у 2014-2015 роках, коли тривали бої за Донецький аеропорт.

"У 2017-2019 роках, коли ситуація була спокійнішою, туди зайшли гроші міжнародної технічної допомоги, зокрема, Данської ради у справах біженців, яка здійснила відновлення всього житлового фонду в селищі. Іноді вартість відновлення на один будинок становила до 15 тис. доларів, бо деякі будинки відновлювалися повністю, з фундаменту. І ці будинки зараз в тому числі знову потрапили під обстріл", — говорить керівник гуманітарної місії.

Каплін додав, що наразі у селищі залишилося 5 людей. До початку ескалації у листопаді цього року у Невельському жили 23 сім'ї — приблизно 45 людей.

Нагадаємо, що під час обстрілу Невельського в одному зі зруйнованих будинків під завалами опинилися люди — 65-річний чоловік та 63-річна жінка.

Обстріл Невельського на Донбасі (5 фото)

Раніше повідомлялося, що внаслідок мінометного обстрілу Невельського поранення отримав водій-санітар, якого у важкому стані доправили до військового шпиталю.

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