Після обстрілів росіянами "Метінвест" консервує Авдіївський коксохім

"Метінвест" консервує Авдіївський КХЗ після обстрілу росіянами, готовий евакуювати працівників із сім'ями.

Гірничо-металургійна група "Метінвест" з метою збереження життів та здоров'я своїх співробітників та їхньої безпеки під час ворожих обстрілів здійснює процес консервації Авдіївського коксохімічного заводу (АКХЗ), що входить до групи.

Про це йдеться в прес-релізі компанії у середу, 4 травня.

Зазначається, що компанія мінімізувала кількість персоналу, який працює на промислових майданчиках заводу.

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"Всі, хто може виконувати роботу дистанційно, були переведені на віддалений режим ще на початку березня. Проте продовжують працювати фахівці, які забезпечують збереження промислових потужностей АКХЗ у період військових дій. Більшість із них, на жаль, опинилися 3 травня під ворожим обстрілом після робочої зміни. Атака окупантів була швидка і прицільна. Фахівці підприємства навіть не встигли повернутися до бомбосховищ заводу, які сьогодні стали укриттям для співробітників і мешканців Авдіївки", - нагалосили в компанії.

Водночас зазначається, що нині на заводі діють сім укриттів, здатних розмістити 2,5 тисячі людей. Укриття забезпечені генераторами, медикаментами, питною водою та продуктами харчування в обсязі, достатньому для тривалого перебування.

Крім того, наголошується, що адміністрація АКХЗ системно проводить для працівників інформаційно-роз'яснювальну роботу. Нагадує про своєчасне реагування на небезпеку та правила, які допоможуть зберегти життя, зокрема, користуватися укриттям на території підприємства або міста в період обстрілів.

"Незважаючи на складну логістику та ворожі обстріли, група "Метінвест" готова вивозити всіх співробітників та членів їхніх сімей, які бажають залишити небезпечне місце", - зазначено у прес-релізі.

Нагадаємо, російські військові 3 травня завдали ударів по Авдіївці, внаслідок чого загинули 12 людей, щонайменше 15 поранено. Окупанти завдали авіаударів по центральній частині міста, а потім і по коксохімічному заводу.

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