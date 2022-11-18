Після обстрілу будинку на Запоріжжі загинуло одразу 4 родини

Після обстрілу будинку у Вільнянську загиблих семеро - члени 4 родин, йдеться в ТСН.

Серед ночі рашистські ракети, які летіли з району тимчасово загарбаного Токмака, зруйнували двоповерховий житловий будинок, де мешкало чотири родини. “Навіть і думки не мали, що це може бути цей будиночок, який … ну просто, невинних людей, які мирно спали”, - каже вільнянська міська голова Наталія Мусієнко.

“Будинок на чотири господаря був. Дві сім’ї зверху, дві сім’ї на першому поверсі було”, - розповідають сусіди.

Там, де напередодні ще стояв житловий будинок, на ранок височіла гора будівельного мотлоху, яка, навіть, віддалено не нагадувала кілька квартирну споруду.

Годину за годиною кілька десятків рятувальників, волонтери та силовики, розбирали тонни будівельного сміття. “Я надіюся, що її знайдуть і вона жива! Моя колега з чоловіком і дитиною, 10-12 років, син. Вони були в будинку”, - каже подруга родини.

Та під руїнами рятувальники знаходили лише понівечені тіла. До настання темряви, перебравши понад 70 тонн битої цегли, рятувальники відшукали тіла сімох загиблих мешканців будинку. Найменшому може бути 17 років…

Зібрано було і кілька мішків уламків від смертоносної ракети. Вибухотехніки одразу повідомили: будинок та його жителів рашисти розстріляли протиповітряною ракетою із комплексу С-300.

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