Після обстрілу Дніпра вогонь довелося гасити дві доби, розбирання завалів і пошук зниклої людини триває досі

Пожежу після ракетних ударів по Дніпру рятувальникам удалося загасити лише напередодні вдень, із вогнем вони боролися майже дві доби.

У житловому кварталі, який постраждав від російський обстрілів, троє людей загинули, семеро - в лікарні, ще одна людина зникла безвісти, йдеться в ТСН.

Тут досі розбирають завали. Це цегляні трьох-чотирьохповерхові споруди, там повиносило вікна та двері, а подекуди навіть зруйнувало стіни. Мешканці, як можуть, намагаються залатати вікна. І багато звідси виїхало, бо жити тут зараз проблематично.

Чи не найбільше постраждав - гуртожиток - після ракетного удару тут посипалася стіна, було 100 кімнат і жило близько 170 людей. Нині їх відселили.

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«А я, добре, що не зайшла до кімнати. Крило наше, всі стіни, ось ця ліва стіна обрушена, двері повилітали. У кімнаті мої двері біли відчинені. Напевно, люди шукали, кричали: «хто живий, хто живий». Заходжу, вікна нема. Все ліжко устелене уламками скла, штукатурки, холодильник розкрився, все від ударної хвилі таке просто», - розповідає жінкою, яка дивом вціліла, бо під час обстрілу вийшла до крамниці і удар застиг її у дворі.

Ракети по Дніпру ворог випустив 15 липня. Вони влучили по промисловому підприємству, і зачепило понад 20 житлових будинків. Особи трьох загиблих встановили. Щодо зниклої безвісти - пошуки ще тривають. Поранення дістали 16 людей, в більшості травми нетяжкі. Але семеро - досі в лікарні. У них осколкові поранення, струс головного мозку, порізи, травми очей. Під час вибуху вони були на вулиці і у власних квартирах.

Повністю зруйновано крамницю, перукарню та стоматологічну клініку. Відновлювати їх доведеться з нуля. «Не знаю тепер як, робочі місця я спробую зберегти. Немає бізнесу, те з чого я допомагав ЗСУ, тепер немає можливості, але відбудуємо, аби цієї мерзоти не було у нас в Україні», - каже власник розбитого магазину Максим.

Ракетний удар пошкодив мережу водопостачання. Майже добу квартал сидів без води, а ще - без світла. Чи підлягають усі пошкоджені будинки відновленню, і чиїм коштом це робитимуть, міська влада обіцяє розповісти сьогодні.

Нагадаємо, місто росіяни поцілили одразу шістьма ракетами - чотири з них збили наші ППО, але дві влучили по промисловому та житловому кварталах.

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