Харківщина під потужним ворожим вогнем - російські нелюди вдарили з реактивних систем залпового вогню по Дергачах.

Троє місцевих жителів двоє чоловіків та жінка поранені в результаті обстрілу, йдеться в ТСН.

У місті зруйновані кілька приватних будинків, пошкоджені інфраструктурні об’єкти і система енергозабезпечення. Чугуїв упродовж останньої доби рашисти тричі атакували ракетами та важкими реактивними снарядами. Серія потужних вибухів пролунала і в самому обласному центрі.

У напрямку Салтівки, на початку десятої, майже одночасно мерщій помчали “швидкі” й машини рятувальників. Мешканці величезного спального так само блискавично вибігли на вулицю. Один із чотирьох потужних розривів пролунав менше ніж за сотню метрів од під’їзду, просто біля зупинки громадського транспорту. Снаряд, що під кутом увійшов у землю, в одну мить збив геть усе листя з дерев та частину декоративного оздоблення з навколишніх споруд. Вибухова хвиля потрощила вікна у багатоповерхівках, а товстезні металеві конструкції перекрутила, перетворивши на мотлох. У людей, що в момент атаки опинилися поруч, шансів вижити не було.

«Загинуло троє людей, серед них один 13-ти річний хлопець», - каже керівник Харківського “Центру медицини катастроф” Віктор Забашта

Літнє подружжя: 68-річна жінка та на рік старший за неї чоловік від смертельних осколкових поранень загинули просто на зупинці. Поліцейські, що побіжно оглянули місце влучання, одразу припустили, що людей вбила рашиська реактивна ракета.

Під час обстеження місце влучання лунає новий вибух у місті. Кілька потужних, ймовірно артилерійських ворожих снарядів цього разу вибухнули у районі Харківськоїх окружної.

Щойно загроза минула, поліцейські відшукали поміж збитого листя - сонцезахисні окуляри та помітили плями крові, вздовж паркану. Ще двох містян, од неминучої смерті таки зупинка урятувала. «Поранено двоє, жінка та дівчинка 15 років», - додає Віктор Забашта.

Кілька годин поспіль на місці, де рашиські нелюди вбили цивільних українців, поліцейські з рятувальниками робили свою роботу. Весь цей час, батько тримав за руку свого загиблого сина й читав молитву. У ті самі хвилини, у хірургічному відділенні однієї з лікарень Харкова, медики оперували поранену, 15-річну доньку чоловіка. Лікарі кажуть, вона у тяжкому, але стабільному стані.

У другої постраждалої, 72-річної місцевої жінки, за твердженням лікарів, поранення середньої тяжкості.

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