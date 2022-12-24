Після обстрілу Херсона Кулеба звернувся до Заходу: "Подумайте про Україну, яка бореться зі злом"

Міністр закликав Захід до активної підтримки заради перемоги у війні.

Голова МЗС України Дмитро Кулеба після обстрілу окупантами Херсона 24 грудня закликав західних партнерів до активної та тривалої підтримки держави задля перемоги.

Про це міністр написав у Мережі.

"Святвечір. Російський терористичний удар по Херсону призвів до численних жертв серед мирного населення. Поки родини в Європі, Північній Америці та за її межами готують святкові обіди, подумайте про Україну, яка зараз бореться зі злом", – йдеться в заяві.

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"Нам потрібна ваша активна та тривала підтримка, щоб перемогти", – наголосив Кулеба.

Нагадаємо, російські війська 24 грудня обстріляли центр Херсона, вбивши вісьох та поранивши 58 мирних жителів. Окрім того, пошкоджені цивільна інфраструктура: житлові будинки, адмінбудівлі та авто.

Зауважимо, напередодні в Херсонській ОВА попередили, що через постійні ворожі обстріли частина обласного центру залишається зоною підвищеної небезпеки. Є ризик повного відключення світла, припинення тепло- та водопостачання, тож чиновники радять евакуюватися.

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