Після обстрілу Херсона Кулеба звернувся до Заходу: "Подумайте про Україну, яка бореться зі злом"

Міністр закликав Захід до активної підтримки заради перемоги у війні.
Голова МЗС України Дмитро Кулеба після обстрілу окупантами Херсона 24 грудня закликав західних партнерів до активної та тривалої підтримки держави задля перемоги.
Про це міністр написав у Мережі.
"Святвечір. Російський терористичний удар по Херсону призвів до численних жертв серед мирного населення. Поки родини в Європі, Північній Америці та за її межами готують святкові обіди, подумайте про Україну, яка зараз бореться зі злом", – йдеться в заяві.
"Нам потрібна ваша активна та тривала підтримка, щоб перемогти", – наголосив Кулеба.
Нагадаємо, російські війська 24 грудня обстріляли центр Херсона, вбивши вісьох та поранивши 58 мирних жителів. Окрім того, пошкоджені цивільна інфраструктура: житлові будинки, адмінбудівлі та авто.
Зауважимо, напередодні в Херсонській ОВА попередили, що через постійні ворожі обстріли частина обласного центру залишається зоною підвищеної небезпеки. Є ризик повного відключення світла, припинення тепло- та водопостачання, тож чиновники радять евакуюватися.
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