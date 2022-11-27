Після обстрілу лікарні Куп’янська медики рятують історії хвороб і святкують друге "народження"

На Харківщині звільнений Куп’янськ окупанти обстрілюють по кілька разів на день, за два місяці понад сотня прильотів. Зруйновані десятки приватних будинків, лікарня, поліклініка. Напередодні ворожі снаряди забрали життя двох мирних жителів, ще троє - поранені, йдеться в ТСН.

Багатоповерхівки з побитими вікнами, зруйновані будинки та безперервні звуки вибухів - так живе звільнений Куп’янськ останні 2 місяці. Кожного дня тут нові прильоти. Орки обстрілюють місто по кілька разів на день. Напередодні біля місцевої поліклініки загинули двоє людей. Один з лікарів опинився в епіцентрі вибуху і дивом вцілів. “Це вже вдруге. Перший раз лікарня була. Ми теж там були, коли був прильот. Якраз на тому місці стояла моя машина. Як тіки я одігнав і прильот був”, - розповідає хірург Андрій.

У своєму кабінеті лікар-онколог більше не одягає білий халат, а на згарищі намагається відшукати вцілілі речі. Сюди залетів уламок від снаряду, за мить вигоріло усе. “Все згоріло. Тільки рятуємо документи хворих. І то не знаю, як врятуєм, бо вони всі мокрі. Будем шукати другий кабінет. Я думаю, все буде гаразд і Україна переможе”, - каже Олег Сізонов.

Рашисти вгатили з артилерії по району о пів на восьму ранку. Лікарі кажуть, їм пощастило: збиралися на роботу пізніше і не потрапили під обстріл. Замість прийому пацієнтів прибирають уламки вікон. “Обстріл відбувся з РСЗВ «Ураган». Були обстріляні місцева поліклініка, де ми зараз перебуваємо. Місцевий ліцей, а також багатоповреховий будинок. 3 особи зазнали поранення. Це три літні чоловіки, а також загинули жінка та чоловік, які були поряд”, - кажуть в місцевій прокуратурі.

Під обстріл потрапив і місцевий ліцей, у будівлі винесло шибки. Попри нові вибухи, тут теж кипить робота. Комунальники приводять усе до ладу.

Після останніх обстрілів у місті зникло світло.

За два місяці правоохоронці зафіксували по місту понад сотню прильотів. Ракетами та артилерією окупанти щодня вбивають мирних жителів. Зараз навіть колишні прихильники “руского міру” відверто кажуть, хто їхній ворог.

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