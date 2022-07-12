Після обстрілу Миколаєва мешканці гуртом взялися наводити лад в місцях влучання

Зруйновані лікарня, ліцей та житлові будинки у результаті обстрілу Миколаєва. На цю хвилину відомо про 12 потерпілих.

Вранці рашисти вкотре атакували місто ракетами та артилерією і влучали лише у цивільні об’єкти, йдеться в ТСН.

На світанку, о 4 ранку мешканка тимчасово окупованого Херсону знімає на відео і рахує ракети, які рашисти випускають по сусідньому мирному місту. За кілька хвилин потому Миколаїв здригається від потужних вибухів.

Рашистські ракети вдарили виключно по цивільних об’єктах у середмісті. Зруйновані школа, житлові будинки та будівлі міської лікарні. Дивом ракета не влучила у корпуси стаціонарів, а влетіла в адміністративний корпус, там вранці не було людей. Через вибухи в обласному центрі виникли численні пожежі.

Кількість потерпілих зростає з кожною годиною, поки рятувальники розбирають завали. О 9-тій ранку повідомляють про трьох поранених. Ближче до обіду, їх вже 12. В потерпілих переважно порізи та опіки. Остаточну кількість поранених оприлюднять, коли надзвичайники закінчать роботу на місці. "Обстріляне місто Миколаїв комбінованим ракетно- артилерійським обстрілом. Застосовувались як ракетні системи залпового вогню типу «Торнадо-С» з касетними боєприпасами. Так і перероблені ракети С-300, якими були нанесені ураження по житлових будинках", - кажуть місцеві прокурори.

«Усього 24 лунки у нас по Миколаєву, але святий Миколай та ЗСУ нас бережуть від негідників. На жаль, дуже сильно обстріляли місто, дуже багато є руйнувань, школа, лікарня. Всі живі – Слава Богу. Все інше відбудуємо», - не стримує оптимізму начальник військової адміністрації Миколаєвської області Віталій Кім.

І миколаївці оперативно беруться за роботу, за кілька годин після обстрілу люди вже наводять лад в обстріляних дворах.

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