Після окупації ЧАЕС уже помер російський військовий, ще сотня перебуває на лікуванні – радник голови МВС

Після окупації ЧАЕС уже помер російський військовий, ще сотня перебуває на лікуванні – радник голови МВС

Російські окупанти понад місяць утримували Чорнобильську АЕС.

Серед російських окупантів, які понад місяць перебували на Чорнобильській АЕС та в зоні відчуження, вже є перші жертви через променеву хворобу.

Про це стверджує радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

"Згідно з даними Військово-медичної служби РФ, зафіксована перша смерть окупанта в Чорнобилі від променевої хвороби. Ще 26 осіб госпіталізовано та 73 у тяжкому стані відправлено до госпіталів для проходження обстеження та лікування", - повідомив Геращенко.

Нагадаємо, російські військові окупували ЧАЕС в перший день вторгнення до України – 24 лютого. Територію ЧАЕС вони покинули 31 березня. Повідомлялося, ніби окупанти навіть робили окопи в Рудому лісі - одному з найнебезпечніших місць зони відчуження.

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