Після окупації Новотошківського росіяни почали штурм Оріхового, де наразі йдуть дуже інтенсивні бої

Після окупації Новотошківського росіяни почали штурм Оріхового, де наразі йдуть дуже інтенсивні бої

У селі Оріховому, що в Луганській області, наразі точаться дуже інтенсивні стрілецькі бої.

Про це 1 травня повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Після окупації Новотошківського росіяни зосередили зусилля на штурмі Оріхового. Точаться дуже інтенсивні стрілецькі бої – вулиця за вулицею. Також ворогом був організований штурм Золотого-4 – хутора Вільного. Штурмові групи виходили під прикриттям артилерії та танків, але були відкинуті", - зазначив він.

Очільник області також додав, що російські окупанти здійснювали спроби обстрілу з літаків Катеринівки та Нижнього, а Золоте-3 зруйнували вже на 70%.

Як повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, на Попаснянському напрямку окупанти продовжують проводити штурмові дії на напрямку Новотошківське – Оріхове. Здійснюють блокування наших сил і засобів у визначених районах, щоб не допустити маневру.

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На території Луганської та Донецької областей за минулу добу відбито дев’ять атак ворога, знищено вісім танків, одну артилерійську систему, двадцять чотири одиниці бойової броньованої техніки, одну спеціальну машину та п’ять автомобілів (два паливозаправники включно). Підрозділи ПВО збили два літаки Су-25 та чотири безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10".

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 67-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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