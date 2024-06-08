Після оновлення даних в "Резерв+" на вулиці все одно можуть виписати повістку – у ТЦК пояснили, чому

Застосунок "Резерв+" так само, як витяг із ЦНАПу, є лише підтвердженням того, що громадянин уточнив свої персональні дані протягом 60 днів. Тобто одна норма – це уточнити свої дані, інша ж норма – внесені зміни до Закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію і про правовий режим воєнного стану – коли кожен громадянин України чоловічої статі віком від 18 до 60 років повинен мати при собі військово-обліковий документ разом з документом, що посвідчує особу, та пред'являти їх за вимогою військовослужбовців ТЦК та СП або поліцейських.

Про це в інтерв'ю "Фокус" розповів речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін.

"Тобто, якщо громадянин навіть має відстрочку, але в нього немає при собі військово-облікових документів (військового квитка, або тимчасового посвідчення військовозобов'язаного, або, для призовників, посвідчень про приписку до призовної дільниці) – це вже є правопорушення, це вже штраф. Це вже повістка до ТЦК для винесення постанови про адмінправопорушення. І ця норма працює вже, а не через 60 днів", - пояснив він.

Роман Істомін також додав, що військовослужбовці ТЦК, так як і поліція, мають право перевіряти ці військово-облікові документи.

Нагадаємо, у ТЦК пояснили, чи можуть ухилянти "безкінечно" платити штраф і не з’являтися за повісткою.

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