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Після оперативної паузи Росія відновлюватиме наземний наступ та затягуватиме війну - ISW

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Після оперативної паузи Росія відновлюватиме наземний наступ та затягуватиме війну - ISW

Фото: Associated Press

Російські війська продовжують повернення з оперативної паузи і провели обмежені наземні атаки в Донецькій області 17 липня.

Не маючи нових територіальних досягнень, російська армія затягує війну в Україні для відновлення і поповнення сил.

Про це пише Інституту вивчення війни (ISW).

Зокрема зазначається, що кінець російської оперативної паузи навряд чи призведе до нової масової хвилі наземних штурмів за кількома напрямками, попри публічний наказ міністра оборони Росії Сергія Шойгу.

Російські війська наразі намагаються здійснювати просування навколо Сіверська і Бахмута, утримуючи оборонні позиції на північ від Харкова і вздовж південного напрямку. Крім того, російські війська продовжували створювати умови для відновлення наступу на Слов'янськ.

Водночас ISW продовжує прогнозувати, що кінець оперативної паузи буде характеризуватися коливанням і ступеневим відновленням наземних наступальних дій.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 145-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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