"Після Пасхи": в ПС відповіли, коли перші F-16 з'являться в Україні

Євлаш зауважив, що Повітряні сили не "загадують всі терміни", адже ця дата змінювалася вже декілька разів.

Перші винищувачі F-16 з'являться в Україні після Великодня.

Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш у ефірі "Новини Live".

Ведучий запитав у Євлаша, чи є якісь орієнтири, коли приблизно F-16 почнуть працювати на українській території.

"Так, є – після Пасхи", – відповів з усмішкою речник ПС.

"Звичайно, що ми не загадуємо всі терміни. Оскільки вже декілька разів змінювалася ця дата, тому ми чекаємо. Наше завдання – вже працювати з тим, що нам нададуть. Ми не відповідаємо за постачання безпосередньо. Це вже питання до вищого військово-політичного керівництва. Коли вони зайдуть в Україну, ми з вами обов’язково про це поговоримо", – розповів Євлаш.

Нагадаємо, напередодні очільник Пентагону Ллойд Остін повідомив, що перші F-16 почнуть прибувати до України разом із навченими пілотами вже цього року. Точні дати чи місяці Остін не назвав.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Міністр оборони США зробив заяву про F-16 і додаткову допомогу Україні

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