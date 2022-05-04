Після переговорів Путіна і Лукашенка раптово почалася перевірка сил реагування Білорусі

Один ракетний дивізіон зі складу 465-ї ракетної бригади Збройних сил Білорусі здійснює переміщення з пункту постійної дислокації до району призначення.

У збройних силах Білорусі почалась раптова перевірка готовності сил реагування: зокрема один ракетний дивізіон почав переміщуватися до району призначення.

"З метою перевірки готовності до виконання завдань за призначенням, один ракетний дивізіон зі складу 465-ї ракетної бригади Збройних сил Республіки Білорусь здійснює переміщення з пункту постійної дислокації до району призначення", - йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Мета перевірки - оцінка готовності та здатності особового складу до оперативного реагування на можливе виникнення кризових ситуацій, пише "Белта". Військові частини та підрозділи діятимуть на незнайомих ділянках місцевості в умовах обстановки, що швидко змінюється". При цьому склад сил, що залучаються до перевірки, поетапно нарощуватиметься.

Стверджується, що ця перевірка не нестиме "жодної загрози ні для європейської спільноти загалом, ні для сусідніх країн зокрема".

Зазначимо, напередодні білоруський самопроголошений президент Олександр Лукашенко і російський президент Володимир Путін телефоном обговорили "ситуацію в контексті спеціальної військової операції із захисту Донбасу".

Нагадаємо, виконавча влада Європейського Союзу в середу, 4 травня, запропонувала найжорсткіший пакет санкцій проти РФ за війну в Україні, але кілька країн завадили досягненню домовленостей. Так, Болгарія, Угорщина, Словаччина і Чехія висловили стурбованість з приводу нафтового ембарго на зустрічі представників 27 урядів ЄС.

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