Після перемоги ЗСУ стануть однією з найтехнологічніших армій з високоточним озброєнням в Європі - експерт

Після перемоги української армії зникнуть різноманітні військові системи, які є наразі і які суттєво не впливають на перебіг війни.

А ЗСУ, як вважають у Пентагоні, стануть армією з найвищою боєздатністю в Європі.

Про це головний редактор Defense Express, військовий експерт Олег Катков розповів в ефірі Радіо НВ.

"Про це вже говорять і в Пентагоні. Зараз у нас дійсно зоопарк всіх систем. Але після перемоги він буде приведений до ладу і, звісно, ми від такого різноманіття систем, які просто складно обслуговувати, тому що їх забагато, будемо відмовлятися і кристалізовувати їхні види", — запевняє Катков.

Він додав, що зараз вибудовується нова концепція Збройних сил України.

"Зараз вибудовується вся концепція Збройних сил України, виходячи з того, що це буде найтехнологічніша армія з високоточним озброєнням. Я не хочу кидатися фразами „найпотужніша у Європі“ і таке інше, але з реально доведеною найвищою боєздатністю в принципі", - зауважив експерт.

Як повідомляли раніше, в Офісі президента зазначили, що після перемоги Україна стане віссю для нової системи безпеки в Європі.

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