Після першого удару по Києву Зеленському пропонували евакуювати столицю: чому цього не сталося

Якщо б не було людей в Україні, ми би втратили нашу державу, заявив президент.

Президент України Володимир Зеленський розповів, що після першого російського ракетного удару по Києву була пропозиція евакуювати все населення столиці.

Про це глава держави розповів у інтерв’ю українським журналістам.

"Коли був перший ракетний удар по Києву, була пропозиція евакуювати столицю, все населення, закрити всю інфраструктуру, всі магазини, вимкнути електрику тощо. Така була пропозиція згідно того, що може статися так, що не буде світла, не будуть працювати очисні (системи – ред.), тож не буде питної води і потім дві крапки, і багато всього, чого не буде. Це було в перший день потужних ракетних ударів", – поділився президент.

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Він також пояснив, чому не погодився на евакуацію Києва.

"Моє запитання було наступне. А коли будуть ракетні удари по всій державі, куди ми її будемо евакуйовувати? Ну, куди? В Польщу, Словаччину, Румунію – куди? І скажіть мені, після великої глобальної евакуації хоч один дайте мені відсоток гарантування, що Росія не повернеться і не зайде, і не займе повністю, окупує нашу територію. Бо якщо немає людей в місті, якраз тоді ракети будуть повністю, буде Маріуполь у кожному місті, буде всюди смерть", – пояснив Зеленський.

Він також запевнив, що якби з України виїхали всі люди, то держава вже була би втрачена.

"Ну ок, ну давайте всіх зберемо і вивеземо з нашої держави. А що буде тоді? А хто повинен захищати? Ви вважаєте, що повинні захищати тільки люди з автоматами? Чи у них немає жінок і дітей? (…) Якщо б не було людей в Україні, ми би втратили нашу державу. Це моя суб’єктивна думка. Я дивився на те, що було в історії наших невеличких селищ на Донбасі. Всюди, де немає нічого, просто все зруйновано, домівки, там не було людей. Не було людей, бо страшно. Вибачте, це не живий щит, не в цьому питання", – розповів президент.

Нагадаємо, в липні Зеленський заявив, що якби влада завчасно попередила українців про повномасштабне вторгнення Росії, то ворог захопив би державу за три дні, це посіяло б хаос у суспільстві і були б серйозні економічні втрати.

Тоді ж радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що якби влада попередила українців про вторгнення, вони б у це не повірили. Частина все ж повірила б, але тоді б виникла паніка національного масштабу.

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