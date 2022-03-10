Після першої вдалої евакуації із Сум, тисячі містян прийшли на наступну

70 автобусів та близько 1000 приватних автомобілів успішно дісталися до місця призначення.

Другий день евакуації із Сум. Переговорна група працювала всю попередню ніч і таки домоглася продовження гуманітарного коридору до Полтави з 9 ранку до 9 вечора. Щоправда, за дещо зміненим маршрутом – не через Лубни, а через Пирятин. У перший день з міста вдалося евакуювати понад 5 тисяч мирних жителів та іноземних студентів.

Про це йдеться в ТСН.

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Тих хто напередодні не встиг, чи не зміг, або ж не ризикнув їхати зеленим коридором, побоюючись провокацій ворога. Проте переконавшись, що перші дві колони безперешкодно дісталися Полтави – таки наважуються покинути місто.

Напередодні із Сум до Полтави евакуювали понад 5 тисяч людей, з них півтори тисячі іноземних студентів, решта - жінки, діти, вагітні, літні люди та вихованці дитячих будинків. 70 автобусів та близько 1000 приватних автомобілів успішно дісталися до місця призначення.

«Укрзалізниця» надала спеціальні потяги, якими всі охочі мали змогу виїхати до Львова. Хто захотів міг скористатися прихистком у мирній Полтаві. Другий евакуаційний день був не менш важким та тривожним. З 9-ї ранку на виїзді з міста утворився величезний затор з приватних автівок. Неперервним потоком евакуаційна колона витікає зі швидкістю кількасотметрів за годину. Хто ж без власного транспорту – майже цілий день чекає на евакуаційні автобуси. Дві доби влада намагалася домовитися з перевізниками, втім допомогти транспортом зголосилися одиниці. Нарешті, керівник обласної військової адміністрації пригрозив жорсткими заходами, аж до конфіскації транспортних засобів.

«Будь ласка, надайте свій транспорт, водіїв, якщо немає водіїв, ми знайдемо, у нас зібрано вже базу, для того щоб вивезти людей евакуювати з міста Суми. Ви дуже багато років працювали за кошти містян, зараз настав час віддячити і зробити це добровільно. Якщо ви не зробите це добровільно - транспорт буде мобілізований, щоб організовано вивезти людей. Майте совість», - закликав голова.

Ситуація в Сумах: як відбувалася евакуація 9-го березня

Надвечір півсотні евакуаційних бусів нарешті прибули із Полтави до Сум. Почалася організована евакуація мирного населення.

Згодом із Лохвиці приходить підкріплення - шкільні автобуси. У супроводі Червоного Хреста частина прямує до Полтави, частина – до Лубен. Звідти пасажирські потяги, доправлятимуть людей до Львова, де проведуть розселення, або допоможуть виїхати за кордон.

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«Своїми рішеннями представники Сумської міської ради змінили місця завантаження людей, спрямували автобус в інше місце, що завадило організованому виїзду людей. Ми вертаємося, як військова адміністрація до правоохоронних органів, описуємо ситуацію, і щоб правоохоронними органами була надана правова оцінка діям і бездіяльності органам місцевого самоврядування», - зазначив Живицький.

Щодо евакуації мирного населення з інших міст - Лебедин, Тростянець, Охтирка Велика Писарівка, Краснопілля, Конотоп – які ворог продовжує нещадно бомбити – наразі тривають переговори щодо надання зеленого коридору та режиму припинення вогню.

ТСН.ua

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