Після підриву Антонівського мосту росіяни можуть залишитись без шляхів для відступу з Херсона

У вівторок, 19 липня, "влада" окупованого Херсона повідомила про український удар по Антонівському мосту через Дніпро.

Ударом по переправі у захопленому Херсоні Збройн сили ускладнили життя окупантам. Вони навіть можуть опинитися без постачання та шляхів для відступу.

Про це повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський у Telegram.

Крім того, за словами ччиновника, самим мостом зараз краще не користуватись.

"Реальність така, що орки та їм співчуваючі в Херсоні незабаром можуть опинитися без постачання та шляхів організованого відступу. Задумалися й ті наші громадяни, які поспішили записатися на отримання російського паспорта. ЗСУ близько, друзі", - нагадав Соболевський.

Нагадаємо, 19 липня українські військові завдали удару по базі російських окупантів, розташованій в районі Антонівського мосту в Херсоні. Там загарбники розмістили багато зброї та військовий підрозділ.

У британській розвідці називають ключовою вразливістю російської армії на Херсонщині саме Антонівський міст. Саме тому контроль над переправами через Дніпро може стане ключовим фактором у результаті бойових дій у Херсонській області.

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