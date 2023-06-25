Після підриву Каховської ГЕС окупанти намагаються повернутися на позиції, однак потрапляють у власні пастки

Російська армія намагається повернутися на позиції, які вона втратила після підриву Каховської ГЕС, проте окупантам доводиться розміновувати території, які вони замінували раніше.

Про це сказала керівниця об’єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

Також, за її словами, окупанти зіткнулися ще з однією проблемою, а саме, поширенням кишкових інфекцій через антисанітарні умови на позиціях.

Як повідомила Гуменюк, вода повертається у русло і навіть відступає глибше в його межах, тож противник намагається повертатися на свої позиції, однак це складно.

"Карта мінних полів їхніх змінилася суттєво, велика вода розкидала їхні ж мінні загородження, які вони намостили вздовж лівого берега, і їм доводиться розміновувати територію перед тим, як повертатися. До того ж їх робота ускладнюється поширенням кишкових інфекцій", — сказала Наталія Гуменюк.

За її словами, росіянам на лівому березі нині "складно, тому що в них перебої з питною водою дуже великі, а логістика в них не убезпечена".

Нагадаємо, що Каховське водосховище після підриву окупантами ГЕС перетворилося на пустелю. Український журналіст та блогер Денис Казанський оприлюднив актуальні фото Каховського водосховища.

Тим часом військовий експерт пояснив, чи можуть окупанти або ЗСУ атакувати через Каховське водосховище.

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